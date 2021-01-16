В Красноярске произошел очередной конфликт с рукоприкладством между владельцами собак. Информация об этом опубликована в соцсетях. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, инцидент произошел на острове Отдыха еще 10 января.Владелец ротвейлера набросился на хозяйку другой собаки после того, как их питомцы подрались. Вот что написала в паблике мкрн. «Белые росы» дочь пострадавшей Ольга:«Сегодня на о. Отдыха молодой мужик избил 60-летнюю женщину. Он нанес ей телесные повреждения, бил ее и пинал ногами в живот».Сейчас с избитой женщиной все хорошо, она не очень сильно пострадала. Но заявление в полицию уже написано. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность нападавшего, проводится проверка.Напомним, в конце декабря в краевом центре около пяти утра пьяный прохожий избил до смерти женщину, которая выгуливала собаку и несколько раз гавкнула на незнакомца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ реанимации умерла женщина, без причины избитая прохожим в КрасноярскеВ реанимации красноярской краевой больницы умерла женщина, без причины избитая случайным прохожим в Покровке. Как выяснилось, молодой человек был не судим. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за такое – восемь лет лишения свободы (подробности).