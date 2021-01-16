В Красноярском крае пожарно-химические станции (ПХС) переименовали в лесопожарные станции (ЛПС). Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, такое решение было принято на основании распоряжения федерального правительства, а также после вступления в силу профессионального стандарта «Лесной пожарный».Речь идет о подразделениях, оснащенных лесопожарной техникой, средствами связи, огнетушащими средствами и предназначенных для профилактики и тушения лесных пожаров в наземной зоне охраны лесов. По нормативам они бывают трех типов и различаются по разновидности оснащения и комплектованию штата сотрудников.ЛПС первого типа создается в слабогоримых районах, ЛПС второго типа - в среднегоримых районах, ЛПС третьего типа – в сильногоримых районах и предназначена для проведения межрайонного маневрирования. В нашем регионе раньше работали пожарно-химические станции 1 и 3 типа. А сейчас будут лесопожарные станции всех типов: 5 – третьего типа, 21 - второго типа и 35 - первого типа.- Каких-то глобальных изменений это переименование для сотрудников не несет, - рассказал Сергей Емельянов, первый заместитель руководителя краевого Лесопожарного центра. – Как работали люди, так и будут работать, только не в ПХС, а уже в ЛПС. Специфика работы и структура подразделений останется прежней, изменится только запись в трудовой книжке. Но в дальнейшем, в случае увеличения бюджетных ассигнований, штатная численность, техника и инвентарь будут доукомплектовываться в соответствии с нормативами по типам ЛПС.