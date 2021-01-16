60-летняя жительница Железногорска поддалась рекламе на одном из сайтов и заказала три платья из итальянской коллекции. Очень красивые вещи и с большой скидкой. В конце декабря прошлого года она заполнила форму-заявку, после ей перезвонил оператор. Он уточнил размер и фасоны трех платьев, а также адрес, по которому будет отправлена посылка. Клиентка перечислила деньги и принялась ждать свой новогодний подарок. И вот долгожданная покупка прибыла. Какого же было ее разочарование, когда, развернув оберточную бумагу, она увидела вместо шикарных платьев флакон дешевого одеколона и блузку, платье с мини-юбкой не самого лучшего качества.Женщина поняла, что ее обманули, и отправилась писать заявление в полицию.- Ущерб, причиненный женщине, составил более 5 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Полицейским потерпевшая пояснила, что отзывами на сайт, где делала заказ, не интересовалась. В очередной раз предупреждаем: не спешите совершать онлайн-покупки через непроверенных продавцов. Всегда ищите информацию об интернет-магазине до того, как совершить заказ.В итоге было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 «Мошенничество».В полиции напомнили несколько признаков, которые указывают, что следует насторожиться:- очень низкая стоимость товара;- отсутствие на странице продавца контактных данных, номера телефона;- единственная форма связи с продавцом - заполнение вами заявки с указанием персональных данных (ФИО, номер телефона, домашний адрес);- отрицательные отзывы в интернете других покупателей.Если же вы уверены в добросовестности продавца, требуйте отправить посылку с описью вложения. При несогласии второй стороны, самым разумным вариантом будет отказ от сделки. Если же стали жертвой мошенников, то обращайтесь в полицию по телефону «02» или «102» (с мобильного телефона).