Территорию возле Центрального рынка ожидают большие преобразования.Начнем с того, что у владельцев павильонов закончился договор на размещение временных сооружений, поэтому их демонтируют. Все, кроме цветочных павильонов. Убрать объекты должны в январе-феврале. После этого на этом месте обустроят тротуар и газон.«В перспективе всю территорию «Цветочного квартала» ждут большие перемены. Уже разработан эскиз того, как она может выглядеть. Но для воплощения идеи в жизнь нужно решить вопросы с собственниками нескольких частных земельных участков и найти инвестора, готового вложить средства в развитие этой территории. Поэтому пока назвать точные сроки глобального благоустройства сложно», - сообщается в instagram Центрального района.Как уточнили «ТВК Красноярск» в пресс-службе Центрального района, на месте построек планируют построить парк, бассейн, многоуровневый паркинг, оранжерею и театр. Также в планах реставрация объекта культурного наследия, который находится на этом участке.«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что сам участок, где планируются все эти нововведения, находится между улицами Ады Лебедевой, Республики и Диктатуры Пролетариата.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоказываем, как преобразился исторический квартал в КрасноярскеИсторический квартал в Красноярске приобретает новые очертания. Язык не повернется назвать эти дома ветхими. Они чудесным образом помолодели, но, сохранив при этом, прелесть старины. Деревянные узоры на балконах и ставнях, ровные стены, ворота с орнаментом. К декабрю строительный забор здесь демонтируют, и тогда красноярцы смогут увидеть фасады отреставрированных домов (подробнее).