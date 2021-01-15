Стало известно, какие дороги будут построены в Красноярске в 2021 – 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Объем финансирования составит 2,31 миллиарда рублей. На эти средства планируется завершить строительство начатых объектов и приступить к новым.В 2021 году должны быть достроены дороги:- по улице Мате Залки на участке от дома № 33 до Космонавтов;-проспект Молодежный от дома № 31 до Преображенской;- по улице Байкитской в границах от Юбилейной до Дачной.Также за счет бюджета города планируется завершить проектирование дороги от улицы Гриболевской по Соколовской в направлении жилого района Солонцы-2 через Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе и дороги в жилом районе Бугача рядом с будущей школой.Планы на 2022 год – завершить строительство:- дороги в створе Волочаевской от Дубровинского до Копылова;- пешеходного перехода через Калинина в районе жилого дома № 177.Планы на 2023 год, завершение строительства:- второго этапа транспортной развязки в микрорайоне «Тихие Зори»;- дороги в границах улиц Гриболевской – Соколовской – Ольховой - Черемуховой;- реконструкция переулка Боготольского от Копылова до Новосибирской.