В аэропорту Красноярска потенциального боевика сняли прямо с регистрации на рейс. Выходец (и гражданин) одной из среднеазиатских стран планировал вылететь на Ближний Восток и там присоединиться к запрещенной в России террористической организации. В Красноярске остались несколько его единомышленников, но их взяли уже по месту жительства.Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Управления ФСБ России по Красноярскому краю, все задержанные были завербованы террористической организацией с одной целью – пополнить ее ряды новыми боевыми ресурсами. Сначала их подсаживали на идеи радикального ислама, затем вызывали к себе, чтобы непосредственно начать обучение. Но не вышло.- Следственным отделом Управления возбуждены уголовные дела по ст. 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»), - прокомментировали в пресс-службе ФСБ.Добавим, что 7 декабря силовики сняли такого же потенциального боевика прямо с трапа самолета.