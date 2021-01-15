Организаторы фестиваля “МИР Сибири” 2021 начали принимать заявки на мастеровую и этномузыкальную премию. Сбор продлится до конца марта. Всем претендентам на победу предстоит пройти заочный отбор, где жюри определит финалистов-номинантов. С теми же, кто заявлялся в прошлом году свяжутся кураторы. Напомним, фестиваль пришлось отменить из-за пандемии и запретов на проведение массовых мероприятий. В этом году, если вновь не будет ограничений “Мир Сибири” намерены провести.В планах привезти известных хедлайнеров, Тину Кузнецову проектом Zventa Sventana, и Эндрю Дональдса из Enigma. Фестиваль проходит при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Поэтому зарубежные гости смогут попасть в Россию.