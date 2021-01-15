В декабре российские власти взяли под контроль растущие цены на масло и сахар, установив фиксированную цену для поставщиков в магазины. Дело вроде благое, но вышло боком. В первую очередь для сетей. Возникли проблемы с закупками, так как поставщики не согласны с условиями и установили квоту на закупку и отгрузку. А некоторые и вовсе отказались снижать цены до установленного властями уровня. Напомним, все началось из-за резкого и высокого подъема цен - подсолнечное масло подорожало на 26%, а стоимость сахара и вовсе на 70%.Свое внимание на это обратил Владимир Путин – глава государства отругал чиновников, которые не уследили за ростом цен и поручил в ситуации разобраться. Разобрались.Красноярские торговые сети пока не ощутили давления от поставщиков. В основном из-за больших запасов и сахара, и масла. Но отмечают, что чем дальше на восток, тем дороже логистика и ритейлеры итак несут повышенные расходы на доставку. А некоторые представители красноярского ритейла и вовсе пошли на компромисс с поставщиками и смогли договориться, чтобы не переплачивать. Теперь специалисты говорят, главное чтобы на рынке не возник искусственный дефицит масла и сахара. А такое вполне может быть, так как сети переплачивать не захотят, а поставщики не отдадут по низкой цене.