В Красноярском крае контрабандист получил срок за перевозку золота. Суд наказал его на 2 года лишения свободы условно – довольно мягкое наказание, если учесть, что речь идет о килограмме драгоценного металла, рыночная стоимость которого составляет около 3 миллионов рублей. Можем предположить, что суд учел смягчающие обстоятельства и добровольное сотрудничество со следствием.Пресекли попытку перевозки золота сотрудники Управления ФСБ России по краю. 7 мая 2020 года 42-летний житель региона был задержан с поличным. При нем была бытовая техника, в корпусе которой он и спрятал 5 сплавленных из природного золота в форме креста изделий. Он вез их из Северо-Енисейского района (там находится несколько золотодобывающих предприятий) в Красноярск для реализации.Добавим, что в нашей стране для того, чтобы вести добычу, обработку и реализацию драгоценных металлов и изделий их них, должен быть государственный сертификат. Иначе любые действия со стороны физических или юридических лиц будут считаться незаконными и наказуемыми.