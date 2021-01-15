В Енисейском районе открываются ледовые переправы. До тех пор, пока здесь не появится мост (а его строительство запланировано в ближайшие годы), зимой приходится ждать, пока лед укрепится и можно будет воспользоваться зимником. Две переправы обустроены на автодорогах Мотыгино – Широкий Лог (в районе поселка Стрелка) и Епишино – Северо-Енисейский (около поселка Епишино). Грузоподъемность переправ составляет 5 и 7 тонн соответственно. Спуск и подъем на переправах обработаны противогололедным материалом, установлены необходимые информационные знаки.В краевом управлении автодорог напоминают правила движения по ледовым переправам: необходимо выезжать на лед без толчков и торможений; также на льду запрещены остановки, развороты, обгоны. Кроме того, нельзя превышать разрешенную нагрузку.В Кежемском районе также работают все ледовые переправы. Информацию о ситуации на региональной и межмуниципальной дорожной сети края можно узнать на сайте krudor.ru или по телефону диспетчерского центра: + 7 (391) 211-76-97.