В Зеленогорске полицейские спасли 88-летнюю бабушку, которая оказалась запертой в собственной квартире. А случилось вот что: женщина вернулась из магазина, зашла в домой и заперла двери изнутри на ключ. Услышала шум в ванной, заглянула – а там трубу прорвало и кипяток бьет фонтаном во все стороны. Женщина перепугалась, отскочила, выронила ключи. Как выйти наружу? Куда сообщить? Что делать? Открыла окно и стала кричать: «Помогите».Спасибо соседям, услышали, вызвали полицию. Когда наряд приехал, то организовал спасательную операцию. Один из сотрудников через окно взобрался внутрь, благо квартира на первом этаже, нашел ключи и открыл входную дверь. Параллельно вызвали на место аварийную службу, которая и отключила подачу кипятка, а затем и устранила аварию. Медики тоже прибыли, осмотрели женщину, она оказалась в порядке. И очень благодарит спасителей.