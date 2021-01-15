С сегодняшнего дня, 15 января, закрывается инфекционный госпиталь, развернутый на площадях Красноярской межрайонной клинической больницы №4. Накануне были выписаны последние пациенты, а сейчас предстоит дезинфекция и консервация. Госпиталь на Кутузова открывался дважды: сначала – с 7 мая по 16 июля прошлого года. Затем с 15 октября и до 15 января.За 3 месяца работы во вторую волну в госпитале пролечили 584 пациента. Из которых 540 выздоровели, а еще 41 был переведен в базовые госпитали края. И только 3 человек спасти не удалось. Всего с начала работы госпиталя в мае прошлого года медики помогли более чем 850 пациентам с новой коронавирусной инфекцией.С выходом медиков из «красной зоны» поздравили главный врач больницы Альбина Фокина и ее заместители. Тем, кто находился на ответственном посту, они вручили почетные грамоты и благодарственные письма.К новому этапу, который прогнозируется в феврале-марте, медики готовятся заранее. Те, кто намерен вновь отправиться в «красную зону», в ближайшее время будут привиты вакциной от COVID-19. По словам главного врача, это будет одно из главных условий работы в инфекционном госпитале, тогда медики смогут не жить в больнице круглосуточно, а приходить на смены.