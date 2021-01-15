Под Красноярском супруги-пенсионеры отбились от напавшего на них грабителя с ружьем. Произошло это в конце июня минувшего года. 74-летний мужчина с супругой находились на даче, расположенной возле Зеленогорска. В дом вошел незнакомец с ружьем и потребовала деньги. Глава семьи отказался. Завязалась борьба, хозяйка дома не осталась в стороне и помогла мужу. В конце концов грабитель остался без ружья и ему пришлось уносить ноги. Однако чуть позже он вернулся – и снова получил отпор.После этого потерпевшие набрали телефон полиции. Через два часа поисков по лесу нападавший был задержан. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Рыбинского района. На него завели сразу три уголовных дела: за разбой, за незаконное изготовление оружия и за его незаконное хранение и ношение. В совокупности предъявленных обвинений он получил 4 года 5 месяцев лишения свободы в колонии особого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.