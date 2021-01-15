В Красноярске скончался профессор Сибирского федерального университета Борис Иосифович Хасан. Он ушел из жизни накануне, 14 января, на 73-м году, после тяжелой продолжительной болезни. Последние месяцы он боролся с онкологией.Бориса Хасана знают многие в Красноярске: в первую очередь, выпускники вузов, ведь общий стаж его преподавательской работы составляет 47 лет.Борис Иосифович – ученый, доктор психологических и кандидат юридических наук, профессор, основатель российской психологической школы по педагогике развития. Заслуженный педагог края и Почетный работник высшего профобразования РФ. Автор более 150 научных работ.Преподавал многие дисциплины, работал в сфере конструктивной психологии и конфликт-менеджмента. Был заведующим лабораторией мониторинга профессиональных компетенций СФУ, а также директором Института психологии практик развития. Был председателем Красноярского отделения Российского психологического общества, председателем РГО «Федерации психологов образования России», экспертом института «Открытое общество».