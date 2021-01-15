Жительница Дудинки, в недавнем прошлом – экс-директор местного отделения федерального банка, получила 5 лет условного наказания, 4 года исправительного срока и 200 тысяч рублей штрафа. И еще 2,5 года запрета работать в коммерческих организациях. И все это – за хищение 3,3 миллионов рублей. Причем не из кассы, а со счета одного из вкладчиков.Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. В июле 2020 года в дежурную часть полиции обратился индивидуальный предприниматель и сообщил, что у него с банковского счета пропала солидная сумма.Начали разбираться и ниточка привела к 49-летней управляющей банка. Она имела доступ к счету предпринимателя и длительное время совершала различные махинации – переводила деньги на карту своей родственницы. Карта находилась у самой обвиняемой. И пока потерпевший ничего не подозревал, все шло гладко. Когда обнаружил недостачу – вот тогда женщина и работы лишилась, и под суд загремела. А условный срок ей дали, потому что полностью возместила похищенные денежные средства