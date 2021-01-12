Крещенских купаний в этом году не будет. Старую добрую традицию отменил коронавирус. В пресс-службе Красноярской епархии сообщили, что купания в проруби как таковые не являются частью религиозного обряда. А для верующего человека важна, в первую очередь, божественная литургия. И еще та святая вода, ее называют агиасма, которую раздают в храмах.Так что ледяные проруби и купели организовывать официально не будут. А если кто-то по личной инициативе сделает это, то священнослужители не станут проводить обряд освящения.Также в епархии добавили, что святую воду в храмах можно будет набрать в течение трех дней – 18, 19 и 20 января. И есть важное условие – приходить в храм можно только в средствах индивидуальной защиты, то есть в маске и перчатках. И стараться соблюдать социальную дистанцию, избегая столпотворения.