Жители хакасской столицы засорили масками и перчатками городскую канализацию. О таком удручающем и безответственном поведении граждан рассказал директор МУП «Водоканал» Абакана Василий Кузнецов:- Случаи засоров канализации использованными средствами индивидуальной защиты становятся многократными. Жители нашего города почему-то считают, что использованная одноразовая медицинская маска, равно как и перчатки, могут стать источником распространения вируса в квартире. Поэтому отправить их в мусорное ведро недостаточно, надежнее – в унитаз. От этого нарушается режим работы внутренней канализации дома, наружных сетей и оборудования канализационно-насосных станций.Какие внутренние засоры получаются в сетях из-за масок, описывать не будем, но чистить их приходится в авральном режиме и вручную. Работа по очистке насосов и вовсе очень трудоемкая.- В централизованную систему водоотведения недопустимо сбрасывать твердые коммунальные отходы, мусор, волокнистые материалы, синтетические волокна, бумагу, отходы от переработки мяса и рыбы. Последствия принесут неприятности, в первую очередь, самим жильцам, - подытожил Василий Кузнецов.