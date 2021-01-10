Мальчик из Красноярского края на шаг приблизился к мечте стать инспектором ГИБДД. Житель Иланского района победил во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю, воспитанник одного из детских садов небольшого города Иланский Илья Половников давно мечтает стать инспектором ДПС.В детсаду, куда ходит Илья, создали отряд ЮИД. Здесь ребята изучают правила поведения, Илья самый активный участник отряда. В прошлый Новый год мальчик попросил маму сшить ему костюм инспектора ДПС, а для побывал на экскурсии по зданию Госавтоинспекции.Мальчик с удовольствием поучаствовал в олимпиаде и был счастлив, когда получил заслуженную награду. Ребенка с победой также поздравили сотрудники ГИБДД ОМВД по Иланскому району.