Минувшей ночью на 18-м километре автотрассы Норильск – Алыкель (возле Кайеркана), произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пятью пострадавшими. После проведенной проверки следственный отдел полиции Норильска возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения».В пресс-службе полиции сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск подробности ДТП на севере края. 35-летний водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с «Тойотой», в салоне которой находились 5 человек: 3 взрослых и 2 несовершеннолетних, одному из которых 10 лет, второму 4 года.В результате травмы различной степени тяжести получили все, кто находился в «Тойоте». Предполагаемый виновник аварии скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан, при тестировании прибор показал в его крови 0,36 промилле алкоголя. В настоящее время он задержан, полиция будет ходатайствовать об аресте. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.