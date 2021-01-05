Жуткое ДТП произошло накануне, 4 января, в Таштыпском районе Хакасии. В результате столкновения трех иномарок один человек погиб, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших были и два ребенка.В пресс-службе ГИБДД Хакасии сообщили подробности. Было около 17 часов, когда на 161 километре автодороги Абакан – Ак-Довурак 38-летний житель Абакана за рулем своей «Тойоты Камри» решил обогнать идущий впереди «Мерседес». При этом в безопасности маневра он не убедился.В результате выехал на встречную полосу и влобовую столкнулся с «Хондой», за рулем которой находился 60-летний житель Таштыпа. От удара «Тойоту» отбросило на «Мерседес». В результате иномарки были настолько искорежены, что понадобилось помощь спасателей – они вырезали пострадавших из груды металла.Скончался предполагаемый виновник аварии – водитель «Тойоты Камри», его успели довести до больницы в Таштыпе, но спасти его медикам не удалось. В ту же больницу доставили с сотрясением головного мозга 39-летнюю пассажирку и девочку с переломом предплечья. Трехлетнего малыша с открытым переломом бедра увезли в Абакан.Переломы и черепно-мозговые травмы получили еще три человека. Единственный, кто не пострадал, это 63-летний водитель «Мерседеса». По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, что 3 января в Туве при столкновении двух автомобилей погибли 8 человек и 3 пострадали.