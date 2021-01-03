В Перовском лесничестве национального парка «Шушенский бор» в новом году сфотографировали редкое явление - щуров обыкновенных — птиц размером со скворца, которые появились в канун новогодних праздников.Как правило, обитают щуры в лесах таежной зоны, питаясь семенами хвойных деревьев. Поэтому встречи с этими пернатыми довольно редки в равнинной части «Шушенского бора» с его лесостепью.Самцы и самки щуров сильно отличаются: у самцов голова, спина и грудь малиновые, а у самок и молодняка - желтые.За яркий окрас этих птиц называют «финскими петухами».Сейчас они кочуют по территории Перовского лесничества и окрестностям поселка Шушенское в поисках плодов яблони сибирской. Найдя подходящее дерево, птицы «обрабатывают» его всей стаей до тех пор, пока не съедят большую часть яблочек, после чего начинают свое движение дальше.