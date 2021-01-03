Результаты исследования на COVID-19 на английском языке можно получить в здравпункте аэропорта Красноярск. Анализ осуществляется методом ПЦР.При перелете за пределы РФ необходимо сдать анализ заранее - за 2-3 дня до вылета.С собой необходимо иметь загранпаспорт.В праздничные дни забор мазка производится 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января.5, 7 и 9 января сдать тест можно до 10:30 часов.Результаты теста приходят на электронную почту, стоимость теста 3000 рублей.Напоминаем, что вне зависимости от выходных и праздников продолжается круглосуточное оказание медицинской помощи и наблюдение пациентов в стационарах. Организовано проведение перевязок в период нерабочего времени. Продолжается забор проб биологического материала на лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции, работа лабораторий, амбулаторных КТ-центров для взрослого населения.Сегодня, 3 января, открылись поликлиники. Прием ведут терапевты, педиатры, хирурги, гинекологи и стоматологи. Пациенты могут прийти на прием также 6 и 9 января с 08:00 до 16:00.