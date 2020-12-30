В Красноярском крае пожарных-парашютистов наградили за спасение деревни от огня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.3 июля 2020 года в Кежемском районе разгорелся лесной пожар, он подступал к деревне Бидея. На место оперативно перебросили группу парашютистов-пожарных Кодинского авиаотделения краевого Лесопожарного центра под руководством Дениса Долганова.Позже – еще одну группу, ею управлял инструктор Виктор Пономаренко. Целые сутки команда пыталась справиться с огнем. Было тяжело: стояла сухая погода, дул сильный ветер. Огонь подошел к деревне меньше, чем на полкилометра. Казалось, вот-вот, и он возьмет ее в кольцо. Но сотрудники Лесопожарного центра этого не допустили.«Деревня Бидея – территория удаленная, оперативно доставить спецтехнику туда невозможно, - пояснил первый заместитель министра лесного хозяйства Алексей Большаков. – Поэтому наши бойцы вручную сделали опорную минерализованную полосу и выполнили отжиг. Показали не только героизм, но и профессионализм. Их действия позволили сдержать огонь до прихода техники.За мастерство и смелость при ликвидации огня парашютистов-пожарных Дениса Долганова, Виктора Пономаренко, Сергея Терещенко, Александра Дегтярева, Александра Тумашева, Романа Петрова, Владимира Овсиенко и Александра Антипова наградил глава Кежемского района Павел Безматерных. Вручил им наградные именные часы. А еще их благодарили – всей деревней. За то, что сумели отстоять каждый дом.