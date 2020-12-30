Перед Новым годом Красноярск превратился в большую 8-балльную пробку.В нее встал центр, улицы около торговых комплексов, всего несколько десятков: Мира, Маркса, Шахтеров, Брянская, Мужества, 9 Мая, Авиаторов, Караульная, Калинина, Маерчака, Свободный Копылова, высотная, часть Красраба, Семафорная, Свердловская…- А что вы хотите? Последний рабочий день перед Новым годом, - пишут в соцсетях. – Люди освободились и кинулись по магазинам да торговым центрам докупать подарки и продукты к праздничному столу. Почему нет?В магазинах пока ажиотажа не наблюдается, но и рабочий день еще не окончен – официально. Так или иначе пробки на дорогах и очереди (небольшие) в супермаркетах – обычная перед Новым годом картина. Ведь до праздника меньше суток – надо все успеть!