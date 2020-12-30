Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске продлили до 2 января включительно, таким образом Новый год город встретит под черным небом.Как сообщили в Среднесибирском УГМС, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сохранятся до 19 часов 2 января.Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) был введен с 19 часов 26 декабря до 19 часов 29 декабря. С выходных 26-27 декабря в городе ударили аномальные морозы, на 15-20 градусов ниже климатической нормы. А вот ветер утих, так что вредные примеси в воздухе рассеивались плохо. Было принято решение: режим НМУ нужно продлить до 19 часов 2020 года. Предприятия обязали сократить выбросы.И вот – новый поворот: еще три дня в режиме НМУ. Таким образом, красноярцы проживут под черным небом неделю – с 26 декабря до 2 января.- Над городом по-прежнему пелена, - обсуждают в соцсетях. – Холодно, да еще эта дымка. Не хочется лишний раз выходить на улицу, а ведь сейчас праздник, к тому же обещают потепление!