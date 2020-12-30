В Красноярском филиале «Россети Сибирь» подвели итоги консолидации электросетевого комплекса региона в 2020 году. В 16 районах Красноярского края энергетики взяли на обслуживание муниципальные и бесхозяйные сети.Большая часть таких объектов расположена в Емельяновском районе. В долгосрочную аренду энрегетики приняли около 200 объектов муниципального предприятия «Емельяновские электрические сети». Плюс еще около 20 объектов – брошенные недобросовестным застройщиком сети в микрорайоне Видный, поселка Элита. Ситуация с электроснабжением разрешилась, когда сети взяли под свой контроль специалисты «Красноярскэнерго».Кроме того, в 2020 году в Красноярске филиалу передали в аренду часть электросетевых объектов муниципального предприятия «Красноярскгорсвет»: 21 трансформаторная подстанция с линиями электропередачи общей протяженностью 14 км. Муниципальные сети принимаются в аренду на постоянной основе – с точки зрения технологической «связанности» и удобства подключения для потребителей.Обслуживание будет производиться за счет энергокомпании, с соблюдением всех обязательных требований, правил безопасности и оперативно-технологического управления.Такое объединение сетей сформирует единый электросетевой комплекс и обеспечит более высокие стандарты энергоснабжения потребителей.Всего в 2020 году Красноярский филиал компании «Россети Сибирь» заключил с администрацией города 15 договоров аренды электросетевого имущества, принял в пользование 15,3 км линий электропередачи и девять трансформаторных подстанций.Отметим, что с 2017 по 2020 годы в рамках программы консолидации «Красноярскэнерго» приняла в пользование электросетевое имущество в 16 районах Красноярского края: 713 км линий электропередачи, 253 трансформаторных подстанции в Северо-Енисейском, Канском, Ермаковском, Шарыповском, Казачинском, Тасеевском, Партизанском и других районах.