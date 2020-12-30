Инспектор ДПС вычислил водителя, который повредил припаркованную машину красноярки и уехал с места ДТП. Женщина поблагодарила его за оперативность и профессионализм, рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».Как выяснилось, все случилось недавно. Жительница Красноярска оставила машину в одном из дворов, а, вернувшись, обнаружила, что та попала в аварию. Пришлось обратиться за помощью в полицию.В итоге лейтенант полка ДПС Алексей Черных буквально за несколько часов смог установить нарушителя. Тот уверял: просто не почувствовал, что задел чужой автомобиль, поэтому дал по газам и скрылся. В тот же день суд назначил мужчине наказание – десять суток ареста.КОНКРЕТНОДорожные полицейские напоминают: за оставление места аварии водителю грозит либо лишение прав на полтора года, либо административный арест - до 15 суток.