Tele2 составил рейтинг самых масштабных проектов 2020-го года. Сотрудники Tele2 строили базовые станции, открывали цифровые салоны, запускали новые каналы продаж, помогали клиентам и мечтали об окончании пандемии.За год компания расширила покрытие 4G в сибирских регионах – от Омска до Кызыла, разместив на всех базовых станциях с оптическими каналами связи оборудование стандарта 4G. Сеть четвертого поколения сейчас покрывает территорию, на которой проживают более 13 млн сибиряков. Быстрый мобильный интернет оператора есть и на горе Мустаг в Шерегеше, и в перегонах новосибирского метро.Самым ожидаемым проектом года стал запуск собственной сети связи в Республике Алтай. 27 августа 2020 года Tele2 открыла салоны связи и предложила клиентам выгодные тарифы и быстрый мобильный интернет. Сеть работает в стандартах 2G/4G и охватывает территорию, на которой сконцентрировано более 80% туристического трафика в республике.Во время самоизоляции компания сохранила работоспособность розничной сети и предложила клиентам новые способы подключения. Теперь SIM-карту из интернет-магазина можно заказать с «Яндекс.Такси». Её доставят в течение двух часов.В «Доме по другим правилам» оператор познакомил тысячи пользователей со всей страны с Сибирью. В прямом эфире прошли две большие экскурсии – по новосибирскому Академгородку и по Проспекту Мира в Красноярске.