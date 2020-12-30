Бывший заместитель министра, возглавлявшая отдел ценового регулирования коммунального комплекса министерства тарифной политики Красноярского края, попала под уголовное дело за превышение должностных полномочий. Об этом сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».По предварительным данным следствия, 60-летняя чиновница, являясь должностным лицом, дала незаконные указания включить в тариф «бытовые расходы» денежную сумму – 43 миллиона 346 тысяч рублей. Причем без экономического обоснования, тогда как тариф на услугу регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, составил тысячу 39 рублей.Мера пресечения чиновнице не избиралась. Обыск проводился, но результатов не дал. Расследование сейчас продолжается. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.