Накануне на федеральном канале вышел в эфир выпуск популярного тревел-шоу «Орел и Решка». Снимали новый эпизод в Красноярске и Дивногорске. О том, что известная программа приезжала к нам в город, было известно из социальных сетей. Многие красноярцы видели ведущих в ресторанах и прогуливающимися по городу.Тимур Родригез показал главные достопримечательности города. Он побывал на Театральной площади, зашел в Органный зал, где кстати ему разрешили сыграть на органе. А также попробовал пельмени. Это такой бюджетный вариант путешествия по Красноярску. Его же коллеге Регине Тодоренко выпала возможность гулять на все деньги. Она пообедала в одном из самых топовых ресторанов города, покаталась на собачих упряжках, попарилась в бане и прошла обряд очищения у Эвенков. Ей также показали Бобровый лог.Но самое главное красноярцев ожидало в конце программы. По традиции ведущие оставили в тайном месте бутылку со 100 долларами.Сделали они это на Острове Отдыха, о чем и рассказали в эфире. По завершении программы оказалось немало желающих поискать клад, даже несмотря на сорокаградусный мороз. Тем более такая находка может стать интересным сувениром, ну и с учетом курса доллара, получается больше 7 тыс. рублей.Как пишут в социальных сетях, нашедший есть! Но он решил остаться неизвестным (остальные мерзли зря). К слову, обнаружили клад уже поздно вечером.