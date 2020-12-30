В Ачинске Красноярского края у домашней собаки обнаружили бешенство. Как сообщили наши коллеги с телеканала «ОСА», хозяин привез питомца на усыпление, а у того выявили опасное заболевание.Все случилось в микрорайоне Авиатор. Пока речи о карантине нет, но если его объявят, ветеринары организуют поквартирный обход и вакцинацию домашних собак и кошек.«Принимаются меры для ликвидации особо опасного заболевания и недопущения его распространения. Проведено обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определены границы угрожаемой зоны, разработан план мероприятий по ликвидации бешенства, - комментируют в пресс-службе Россельхознадзора региона. - Губернатору Красноярского края направлено представление о введении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБешенство у собакНедаром во все века слово «бешенство» было синонимом не только самой болезни, но и всего самого негативного, вплоть до одержимости. Этого страшного недуга, поражающего не только братьев наших меньших, но и людей, по сей день боятся как огня, ведь от него так и не было найдено никакого лекарства, и у тех, кто заразился бешенством, остается очень мало шансов на благополучный исход (подробнее).