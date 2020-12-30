Срок домашнего ареста Анатолия Быкова закончится 28 февраля 2021 года, к такому решению пришел Железнодорожный районный суд Красноярска.Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда. Напомним, бизнесмен и политик, которого среди прочего подозревают в организации убийства по найму, сейчас в СИЗО. Такая мера пресечения была выбрана для него как для фигуранта по делу о расправе над бизнесменом Андреем Неколовым, произошедшей в 2005 году.Тогда как 22 октября нынешнего года в суде было принято сенсационное решение о домашнем аресте для Быкова. Речь шла о другом деле – двойном убийстве бывших подручных «Петровича» - Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994-м году. В его заказе также подозревают бизнесмена.Впрочем, покинуть СИЗО Быков не успел – туда подали автозак. К нему пришли силовики и задержали - на 48 часов. После чего доставили в другой следственный изолятор. Вскоре было принято решение оставить предпринимателя под арестом - по другим уголовным делам.- 22 декабря защита Быкова попросила суд отказать следствию в удовлетворении ходатайства о продлении домашнего ареста, так как, по мнению адвокатов, «решение о применение меры пресечения в виде домашнего ареста реально не вступило в силу и не исполняется, и нет смысла в ее дальнейшем продлении», - поясняют в краевом суде.Однако решение суда было таким: продлить домашний арест до 28 февраля 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему Анатолия Быкова отпустили под домашний арест: расшифровка судебного заседания22 октября 2020 в красноярском краевом суде было принято сенсационное решение об изменении меры пресечения для Анатолия Быкова с заключения под стражу на домашний арест (подробнее).Не успел доехать до дома: Анатолия Быкова отпустили под домашний арест, но из СИЗО он так и не вышелШестой месяц находится в СИЗО, следователи намерены доказать его причастность к нескольким убийствам. При таком раскладе трудно надеяться выйти даже под залог. А тут – под домашний арест! Поэтому и вырвалось: «Ваша честь, вы меня удивили» (подробнее).Новую жалобу защиты Анатолия Быкова не удовлетворил суд. Бизнесмен остается под стражей до 24 февраля 2021 годаНовая жалоба адвокатов Анатолия Быкова не получила удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда. Бизнесмен, политик и «авторитет», которому в числе прочего вменяют организацию убийства по найму, останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года (подробнее).