Режим черного неба в Красноярске продлен еще на сутки – до вечера 30 декабря. Об этом предупредили горожан в Среднесибирском УГМС.Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) был введен с 19 часов 26 декабря до 19 часов 29 декабря, так было объявлено специалистами.С выходных 26-27 декабря в городе ударили аномальные морозы, на 15-20 градусов ниже климатической нормы. А вот ветер утих - вредные примеси в воздухе рассеивались плохо.- Невооруженным глазом видно: город тонет в серой дымке, - обсуждали в соцсетях. – И это не из-за холодов.Так что было принято решение: режим НМУ нужно продлить до 19 часов 2020 года. Предприятия обязали сократить выбросы.Между тем известно, с 30 декабря морозы в Красноярске начнут постепенно отступать. Днем ожидается минус 26-28, ночью минус 34-36. Малооблачно, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду.