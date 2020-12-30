Пожар в Большемуртинском районе Красноярского края унес жизнь 2-летней девочки. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и республике Хакасия.Трагедия произошла 25 декабря около девяти часов утра. 33-летняя женщина из деревни Малый Кантат оставила дома троих детей и пошла в магазин.Через несколько минут старшая, девочка 9 лет, проснулась от едкого дыма. Увидев, что полыхает диван, выскочила на улицу.В тот момент на пороге появилась мать. Подхватила младших детей и вынесла из огня. Но, увы, было уже поздно. 5-летнего мальчика и 2-летнюю девочку на скорой увезли в больницу. Врачи делали все, что могли, но спасти малышку не получилось – она умерла от тяжелых ожогов.Против матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи проверяют все версии случившегося, в том числе игру со спичками младших детей.