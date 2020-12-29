Красноярцы заметили резкое повышение цен на такси. Например, доехать с Копылова до центра города - 370 рублей, хотя ранее на это тратили не более 150 рублей. Из центра в Северный и вовсе обойдется в 720 рублей, такая поездка в обычно время обходится около 300 рублей. Такое повышение в первую очередь связывают с сильными морозами. Автопарк служб вышел на работу не в полном объеме, а спрос на услугу вырос, потому что автомобилисты не завели свои машины, а на работу ехать надо.По словам красноярцев, с транспортом сейчас все сложно, личный автомобиль не заводится, а такси дорого и долго. Приходится ждать, когда приложение найдет свободного водителя.Также повлияли и новогодние праздники. В город за покупками приехали жители городов края, и тоже пользуются в основном услугами такси. В среднем цена выросла в 1.5 раза. Сейчас введен повышающий коэффициент на поездки. Сервисы предупреждают о нововведениях и предлагают поехать позже, когда спрос снизится. Но, видимо, это произойдет только после Нового года.