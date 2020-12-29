«С сегодняшнего дня по 12 января объявляем конкурс среди полицейских, которые смогут изъять из оборота самый большой объем суррогата. Выделим и лично в руки дадим 100 тысяч рублей в качестве премии. Можно предусмотреть 1,2,3 места», - написал на своей страничке в социальных сетях Глава Тувы Шолбан Кара-Оол.И добавил: «Надо поддержать ребят. В минус 40 стоят на улице и борются с бутлегерами - это достойно уважения, тем более, когда у торгашей имеются различные телефонные защитники, в том числе в виде должностных лиц. Нам будут сообщать имена таких защитников, после чего последует адекватный ответ с нашей стороны».На посту Ак в западной части республики (на автодороге Абакан – Ак-Довурак) выставлен передвижной пост «Урал», именно по этои дороге бутлегеры пытаются везти в Туву контрафактныи алкоголь.Заместитель министра внутренних дел Тувы Март-оол Тарначы доложил, что только за последнюю неделю было выявлено девять фактов перевозки суррогата: «Если бы мы не изъяли 12 тонн алкогольной продукции, она вся распространилась по республике. 7 из 12 тонн спиртосодержащей жидкости выявили только за одну ночь».Вот какие комментарии оставили жители Тувы «Правильное решение. Впереди длительные выходные и праздничные дни, пусть в каждом доме родители будут трезвыми и дети счастливыми», «Просим уничтожить при видеокамере».