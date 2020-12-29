В связи с разгерметизацией магистрального водопровода в точке присоединения сетей п. Солонцы к централизованной системе водоснабжения Красноярска в районе Северного шоссе сегодня с 11.15 часов временно приостановлено холодное водоснабжение в п. Солонцы, 11 жилых домах по ул. Подзолкова, промышленных базах и административных зданиях на ул. Промысловая и ул. 2-ая Брянская.В ремонтно-восстановительных работах задействовано три авариных бригады, пять единиц спецтехники компании «КрасКом». Также в ликвидации инцидента принимают участие представители организации «Коммунально-энергетический комплекс Емельяновского района», обслуживающей сети водоснабжения поселка Солонцы.С 14.15 часов организован подвоз холодной воды к жилым домам на ул. Петра Подзолкова, 3А, 3Б, 3В, 3И, 5, 5А, 5Б, 5В, 17, 21.Аномальные морозы еще раз испытали на прочность системы жизнеобеспечения Красноярска. Все понимают, что аварии в такие морозы ликвидировать сложно. И избежать их очень трудно, поскольку сети изношены и порывы не исключены.