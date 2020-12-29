Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком для онлайн-покупок, подготовленного порталом Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения крупнейших банков России из Топ-100 рынка по активам в ноябре 2020 года.При составлении рейтинга эксперты сравнили такие ключевые параметры карточных продуктов как размер выплаты кешбэка, максимальную сумму возврата от покупок в месяц, стоимость обслуживания карты, начисление процентов на остаток собственных средств.Более подробно о дебетовых картах Банка УРАЛСИБ, а также о других розничных продуктах можно узнать в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 декабря 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 518 банкоматов, 522 платежных терминала.