Более 13,6 млн рублей направил Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ в городские медицинские учреждения, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Благотворительная помощь поступила в 6 больниц Красноярска: БСМП, Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России, госпиталь для ветеранов войн, межрайонную клиническую больницу №20, станцию скорой медицинской помощи. На полученные средства купили лекарственные препараты, маски, защитные костюмы для медиков, работающих в «красной зоне».Кроме того, в Красноярскую краевую клиническую больницу доставили аппарат искусственной вентиляции легких и мультипараметровый монитор пациента стоимостью 2,7 млн рублей.- Компания РУСАЛ помогает нам с начала пандемии, это и поставки одноразовых масок, других средств индивидуальной защиты, и аппарат ИВЛ с прикроватным монитором. Для нас очень важен резерв дыхательного оборудования, следящего оборудования, цена этой помощи – чья-то спасенная жизнь, – отметил главный врач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин.С начала пандемии КрАЗ передал в краевую больницу 1 млн масок и 90 тысяч защитных костюмов. Весной во время первой волны пандемии завод ежедневно обеспечивал трехразовым полноценным питанием сотрудников скорой помощи, которые ездили на вызовы к больным с коронавирусом.Дополним, что компания РУСАЛ выступила инвестором строительства медцентров в Ачинске и Богучанском районе, которые открыли губернатор Красноярского края Александр Усс и сибирский промышленник Олег Дерипаска. Медучреждения построены в течение полугода, они оснащены передовым высокотехнологичным оборудованием. В Ачинске прием пациентов ведется с 1 декабря, медцентр в Богучанском районе начал свою работу на прошлой неделе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМеценат Олег Дерипаска и губернатор Красноярского края Александр Усс открыли медицинский центр в АчинскеНапомним, медцентр в Ачинске – один из семи подобных учреждений в Сибири и на Урале, построенных по инициативе Олега Дерипаска. Такие центры уже работают в Братске, Тайшете, Шелехове (Иркутская область) и Саяногорске (Хакасия) (подробнее).