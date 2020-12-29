Новый год – самый яркий и любимый праздник для всех, а для детей особенно. В канун праздников в гости к воспитанникам «Сосновоборского детского дома» приехали Дед Мороз и Снегурочка. Дети очень радостно встретили гостей, тепло благодарили гостей за праздничную программу и новогодние подарки.В условиях пандемии и ограничении проведения массовых мероприятий, особенно важно дарить детям новогоднюю атмосферу, душевное тепло и сделать так, чтобы у каждого ребенка был веселый праздник с сюрпризами и подарками.- Хочу выразить слова благодарности директору «Сосновоборского детского дома» Светлане Владимировне Филькиной и всему педагогическому персоналу. Всем тем, кто делает жизнь воспитанников лучше и окружает их поистине материнской заботой. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю всем крепкого здоровья и успехов, - отметил Петр Пимашков.