Видео начинается с летящей по дороге машины, которая на перекрестке улиц 60 лет образования СССР – Гриболевская все же устроила одиночное ДТП. К счастью, никого не зацепила.Тут же рядом останавливается скорая помощь. И подъезжает полицейская машина с включенным проблесковым маячком. Становится понятно, что водитель автомобиля пытылся скрыться, но это не получилось.К тому, что он был пьян, не имел водительского удостоверения, добавилось и неподчинение сотрудникам правоохранительных органов. Скорей всего, ему надолго придется стать пешеходом.Поскольку пострадавших в этой аварии нет, красноярцы позволили себе пошутить: «Сядь пьяным за руль и без прав, погоняйся с полицией и будет незабываемым праздник», «Вот алкашам без прав все условия. И скорая через секунду, и полиция. А нормальному человеку, ждать приходится», «Грел машину, грелся сам».Напоминаем, что в новогодние праздники и январские каникулы автоинспекторы работают в усиленном режиме. В частности, они будут дежурить на выездах из Красноярска и пресекать дальнейшее движение на загородную трассу водителей, которые перевозят детей без специального удерживающего устройства. Нарушителей ждет штраф 3 тысячи рублей (сертифицированное детское автокресло можно приобрести и за меньшую сумму!!!).