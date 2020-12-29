С 1 января 2021 года и до завершения новогодних праздников и школьных каникул практически все электропоезда будут курсировать по графику выходных дней.Кроме того, для удобства пассажиров назначены дополнительные рейсы пригородных поездов, пользующихся повышенным спросом.Так, 30 декабря на маршрут выйдет дополнительный вечерний электропоезд Красноярск – Иланская – Решоты.На 30 декабря и 9 января назначены электрички Красноярск – Ачинск – Боготол (в обратном направлении они будут следовать 31 декабря и 10 января).Также на 30 декабря дополнительно назначен пригородный поезд Красноярск – Ачинск – Суриково – Лесосибирск, на 31 декабря и 10 января добавлены электропоезда на маршруте Красноярск – Мана – Красноярск.Количество вагонов в составах, обслуживающих популярные маршруты, увеличится до 6 и 8.Некоторые пригородные поезда до станций Уяр, Иланская, Лесосибирск, Боготол, Чунояр отменены в новогоднюю ночь и первые дни нового года (31 декабря, 1 и 2 января), когда пассажиропоток минимален.В Абаканском регионе расписание в новогодние праздники не изменится.С 10 января 2021 года пригородные поезда вернутся к своему обычному графику.Уточнить расписание можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении «Краспригород».