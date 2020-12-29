Новогодний видеоклип от краевой полиции начинается с того, что при задержании преступника был обнаружен мешок с письмами Деду Морозу. До Нового года совсем немного времени, и полицейские решили исполнить мечты детей, написавших новогоднему волшебнику.На планерке сотрудники разобрали письма Деду Морозу, чтобы успеть выполнить все мечты.И вот мы видим, как мальчик-хоккеист получает новую клюшку, девочки знакомятся с северными оленями и катаются на собачьей упряжке – все мечты обязательно сбудутся, когда часы 12 бьют.Песню «Снежинка» исполнил вокальный ансамбль Культурного центра краевого Главка «Голоса Енисея», а клип сняли сотрудники отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Красноярскому краю.Кстати, сегодня в полиции сообщили о том, как выполнили реальное новогоднее желание мальчика из Северо-Енисейского района. Он мечтал посидеть внутри настоящей полицейской машины и его мечта исполнилась.