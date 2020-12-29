Компания РУСАЛ в оставшиеся до нового года дни премирует сотрудников рабочих профессий своих предприятий в России и СНГ.Программу выплаты премий компания реализует уже третий год. Размер поощрения рассчитывается от фактически отработанного в 2020 году времени каждого конкретного работника без дополнительных ограничений по стажу.Как подчеркнула заместитель генерального директора РУСАЛа по управлению персоналом Наталья Альбрехт, компания приняла решение о выплате премии за 2020 год работникам всех заводов и предприятий компания, несмотря на значительные затраты на борьбу с коронавирусом.- 2020 год стал настоящей проверкой устойчивости бизнеса по всему миру. Многие крупные компании были вынуждены сменить приоритеты и сфокусировать внимание на обеспечении непрерывности производственных процессов и сохранении коллективов, отказавшись от ранее намеченных планов развития. В сложившейся ситуации все сотрудники РУСАЛа проявили невероятную солидарность, и внесли свой вклад в преодоление вызванных пандемией сложностей и ограничений, отработав на все 100%, - сказала Наталья Альбрехт.Отметим, сложности и ограничения из-за пандемии не помешали компании. РУСАЛ не только не сократил расходы на внутренние и внешние социальные программы, но и увеличил их количество. Забота о людях и выполнение всех гарантий, несмотря на внешние условия, заложены еще основателем компании – Олегом Дерипаска. В этом году около 4 млрд рублей РУСАЛ направил на строительство 7 современных медицинских центров в регионах для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, помощь получили ветераны компании. Для больниц, поликлиник и социальных учреждений были закуплены оборудование, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.