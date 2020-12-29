С 1 по 10 января 2021 года в нашем городе впервые пройдут дистанционные лыжные гонки. Участникам предлагают на выбор три дистанции: 3 км; 5 км;10 км, и они бегут в удобное для себя время, а результатами делятся в социальных сетях. Участие могут принять все красноярцы вне зависимости от возраста.Фотографию с лыжами, а также скрин трека необходимо выложить в специальной группе «вКонтакте» Онлайн соревнования по лыжным гонкам 2021.«Подобный формат соревнований в Красноярске уже стал привычным для спортсменов и любителей спорта. Подобным образом мы проводили даже массовый забег. Теперь таким образом мы предлагаем преодолеть еще и лыжню», - отмечает руководитель главного управления по физической культуре и спорту Валерий Черноусов.Итоги лыжных онлайн-гонок будут подведены после новогодних праздников. Первые 150 участников получат сувениры.Ответственность за свое здоровье участники забега несут самостоятельно.