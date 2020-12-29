На подведении итогов года губернатор Красноярского края рассказал журналистам, что постоянно меняет указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, чтобы учитывать меняющиеся реалии.На этот раз изменения коснутся работающих пенсионеров старше 65 лет.Согласно новой редакции указа, жители края старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, смогут продлить больничный до 14 января 2021 года (срок предыдущего больничного заканчивается 31 декабря 2020 года).Напомним, что работающие пенсионеры могут уйти на оплачиваемый больничный с оформлением листка нетрудоспособности либо перейти на удаленный режим работы.А тем временем, стало известно, что Минздрав России разрешил ставить вакцину от коронавируса людям старше 60 лет, поскольку закончились испытания на добровольцах этого возраста и вакцина показала свою эффективность. Кстати, губернатор Александр Усс уже сделал обе прививки от коронавируса, несмотря на возраст.