Из психоневрологического интерната в селе Шилинка, в котором более 300 пациентов, 17 декабря пропали две женщины, об этом сообщает общественная организация «Поиск пропавших детей. Красноярск».Марии Тагановой 25 лет.ПРИМЕТЫ : рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, прямые темные длинные волосы.БЫЛА ОДЕТА: черная вязаная шапка, бежевый пуховик длиной ниже колен, черные штаны с рисунком цветов, черные сапоги.Оксане Федотовой 50 лет.ПРИМЕТЫ: рост 163 см, худощавого телосложения, глаза темно-карие, плохое зрение, нос большой, прямые светлые волосы.БЫЛА ОДЕТА: черная вязаная шапка, коричневая шуба длиной выше колен, черная юбка, черные сапоги.Всех, кому что-либо известно о пропавших, просят позвонить по телефонам:8 (39199) 3-10-02 ПОЛИЦИЯ п. ЕМЕЛЬЯНОВО8-950-99-66-066 ВОЛОНТЁРЫ (круглосуточно).