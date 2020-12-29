Россельхозбанк и Российский национальный комитет Международной торговой палаты ICC Russia провели совместную онлайн-конференцию на тему «Агробизнес и международная торговля: экспортные возможности в 2021 году». Эксперты обсудили тенденции, обеспечивающие развитие экспорта продукции АПК.«Пандемия оказала значительное влияние на многие отрасли экономики. Под влиянием ограничительных мер терпят изменения стандарты и правила мировой торговли, трансформируются модели производства, логистики и ритейла. В новых условиях приобретает особое значение понимание произошедших изменений и нахождение оптимальных решений банковского обслуживания. В рамках индивидуальных и «пакетных» решений Банк может предложить весь спектр продуктов и услуг, используемых в международной торговле», - отметил Дмитрий Мушков, заместитель Директора Департамента поддержки операций на финансовых рынках Россельхозбанка.На мероприятии также обсуждались изменения условий государственной поддержки промышленных предприятий, развитие логистической поддержки экспорта продукции АПК, особенности сертификации продукции АПК и ряд других тем.Заместитель председателя Правительства Красноярского края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов отметил: «За пять лет объем реализации зерновых и масличных за пределы Красноярского края вырос в 2,5 раза, на экспорт – в пять раз. Если в 2015 году краевую сельхозпродукцию покупали только ближайшие соседи – Китай и Монголия, то к 2020 году список пополнился Беларусью, Литвой, Латвией, Казахстаном, Киргизией, Грузией и Азербайджаном. Красноярское зерно востребовано в 44 регионах России». И это действительно уникальный результат. «Это стало возможным за счет проведения планомерной политики федерального правительства, исполнительной власти края при поддержке Губернатора Александра Усса, взаимодействия с субъектами агропромышленного комплекса, финансовыми институтами и научными организациями, обмена опытом с соседними регионами», – подчеркнул министр.