В ближайшие годы рынок агротуристических услуг России будет двигаться от краткосрочных мастер-классов и дегустаций фермерской продукции в сторону многодневных туров с более разнообразным набором мероприятий. Расширение предложений и увеличение числа организованных программ в сегменте агротуризма позволят уже в следующие два года вчетверо нарастить ежегодный поток туристов в сельскую местность до 8 млн человек.Рынок агротуристических услуг в России пока находится в начальной стадии формирования: он не структурирован, а фермеры не обладают достаточными знаниями для работы с туристами. Такое мнение высказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов. Однако в дальнейшем, по прогнозам Россельхозбанка, количество и содержание предлагаемых агротуристических программ будет расширяться.«Красноярский край обладает высоким потенциалом для развития агротуризма и не отстает от других регионов, совершенствуя это направление. Уверен, многие жители нашей страны захотели бы пробовать уникальные северные специалитеты, познакомиться с региональными брендами и гастрономией, увидеть своими глазами невероятную природу Енисейской Сибири, узнать, как у нас работают крупные фермерские предприятия и небольшие компании», - отметил Заместитель председателя Правительства Красноярского края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.«При грамотном и умелом бизнес-планировании и применении специальных кредитных продуктов Россельхозбанка можно построить успешный бизнес в сфере агротуризма. Тем более, что банк за последние несколько лет значительно расширил линейку продуктов для малого бизнеса, в том числе беззалоговых, оптимизировал пакеты документов и сроки рассмотрения заявок», - прокомментировала директор Красноярского филиала «Россельхозбанка» Наталья Михайлова.Способствовать развитию агротуризма в России будет создание полноценного цифрового сервиса для продвижения услуг сельского туризма и поддержки участников рынка. «У Россельхозбанка уже есть ряд готовых решений. В частности, любой фермер может зарегистрироваться на платформе банка «Свое Родное» и рассказать, какие туристические услуги он предлагает», - добавил Денис Константинов.