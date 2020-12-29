Россельхозбанк проанализировал заявки участников конкурса «Вкусы России», производство фермерской продукции в стране и назвал товарные категории с наибольшим потенциалом роста доли КФХ. Одним из ключевых мероприятий по продвижению уникальных региональных продуктов станет размещение их производителей на цифровой платформе «Своё. Родное» Россельхозбанка.Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) исторически сильны в выращивании бахчевых (34% в общем объем производства этих культур в стране), зерновых (29%), масличных (31%) культурах. Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка также выделяет наиболее перспективные направления. Среди них – плодово-ягодные хозяйства, разведение кроликов и другие нишевые мясные направления, а также молочное животноводство.Огромный вклад в создание продукции агропромышленного комплекса фермеры вносят и в Красноярском крае и Хакасии. «Пищевая и перерабатывающая промышленность в крае развивается динамично: к уровню прошлого года плюс 3%. Увеличиваются объемы выработки практически всех видов молочных продуктов, мяса, муки, макарон. Почти в восемь раз за последние шесть лет выросло производство крупы, – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственной политики края Леонид Шорохов. – Наши цели – и дальше повышать качество и узнаваемость региональных продуктов, способствовать их реализации. В следующем году начнет работать краевой закон о господдержке сбыта продовольственной продукции. Он придет на смену краевому закону о господдержке продвижения пищевых продуктов, который действовал три года. За это время доля местных продуктов в магазинах края выросла почти до 20%, по некоторым позициям – до 45%. Раньше мы о таком присутствии наших товаров на продовольственном рынке края могли только мечтать».Как показывает статистика, среди наиболее массово представленных на платформе «Своё. Родное» товарных категорий – молоко, мясо и изделия из него, овощи и фрукты, а также сыры. Эти же сельскохозяйственные направления входят в перечень самых перспективных для сегмента КФХ. «Мы видим высокий интерес к экосистеме среди наших клиентов. Платформа «Своё. Родное» позволяет фермерам продвигать собственные торговые бренды или услуги», - отметила директор Красноярского филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Михайлова.